Donazione solidale di mezzo milione di api da parte di giovani apicoltori di Ferrara a Ravenna

Ieri mattina i giovani apicoltori di Ferrara, guidati da Stefano Bellini, Delegato provinciale Giovani Impresa e Vice Delegato regionale del movimento Giovani di Coldiretti, hanno donato cinque arnie contenenti mezzo milione di api ai colleghi ravennati in forte difficoltà per via delle calamità di maggio. La consegna solidale è avvenuta al Mercato di Campagna Amica Ravenna alla presenza di Marco Sforzini, neo Delegato di Giovani Impresa Emilia-Romagna nonché delegato dei Giovani Coldiretti di Ravenna e dei Direttori di Coldiretti Ferrara Alessandro Visotti e di Coldiretti Ravenna Assuero Zampini.

"Questi nuclei di api rappresentano un piccolo segnale di solidarietà verso i giovani colleghi apicoltori della Romagna che hanno perso le loro produzioni nei giorni dell’alluvione" ha detto il delegato dei Giovani di Ferrara Bellini accompagnato per l’occasione dai colleghi apicoltori Sofia Ricci e Giulio Magri