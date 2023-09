Donazioni all’Unione dei Comuni: già aiutate 593 famiglie

Sono 593 i nuclei famigliari che hanno già ricevuto un contributo finanziato grazie alle donazioni ricevute dalla raccolta fondi dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

In totale si tratta di 320mila euro erogati (in media 541 euro a nucleo), su un plafond di circa 500mila euro messo a disposizione dei residenti nel territorio la cui abitazione principale è stata interessata dai fenomeni alluvionali (escluse pertinenze, garage e autorimesse). I servizi sociali contano di gestire tutte le richieste pervenute entro il 30 settembre, fino a esaurimento dei fondi disponibili. Oltre a questa data i cittadini potranno rivolgersi all’assistente sociale del territorio di residenza, secondo i tradizionali percorsi di accompagnamento sociale.

Il contributo si aggiunge ai Primi aiuti ai cittadini (Pac) erogati dall’Agenzia di Protezione civile, e può essere richiesto da chiunque si trovi in temporanea difficoltà economica nel sostenere le spese di ripristino di una ‘normale’ quotidianità, quali per esempio: copertura del costo amministrativo per l’acquisto di un’auto usata; materiale scolastico; pagamento di una mensilità del mutuo dell’abitazione o del finanziamento acceso per l’acquisto di autocucinalavatricefrigorifero; pagamento di una mensilità di affitto, contributo per l’accesso ad una nuova abitazione permanente o temporanea nel caso di inagibilità.

I contributi sono assegnati sulla base di alcuni criteri di priorità quali il numero di adulti senza reddito presenti nel nucleo famigliare, il numero di figli minori o di anziani e persone disabili, nuclei monogenitoriali, ecc.

Le liquidazioni dei contributi concessi avvengono con procedure più rapide e snelle, poiché i fondi sono gestiti direttamente dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Per richiedere il contributo è necessario prendere appuntamento entro il 30 settembre con gli operatori sociali presso lo Sportello socio-educativo del proprio Comune di residenza dalle 8.30 alle 12.30 chiamando i seguenti numeri:

Alfonsine 0544 866635 ([email protected]);

Bagnacavallo 0545 280866 ([email protected]);

Bagnara di Romagna 0545 905502 ([email protected]);

Conselice 0545 986976 ([email protected]);

Cotignola 0545 908872 ([email protected]);

Lugo 0545 299385 - 299330 ([email protected]);

Massa Lombarda 0545 985886 ([email protected]);

Sant’Agata sul Santerno 0545 919914 ([email protected]).