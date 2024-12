Doni d'arte per Traversara: asta benefica al Museo delle Cappuccine di Bagnacavallo

Si intitola ‘Doni d’arte per Traversara’ e già dalle parole si capisce quale significato abbia l’iniziativa che prenderà il via oggi pomeriggio alle 18 per terminare il 21 dicembre. Le opere donate da 25 artisti saranno in mostra presso gli spazi del Museo delle Cappuccine a Bagnacavallo e sarà possibile acquistarle tramite un’asta che terminerà il 21 dicembre alle 12.

"Sono artisti che hanno esposto in questi anni negli spazi della città – spiega il direttore del Museo, Davide Caroli – a cui è stata chiesta un’opera da donare: tutti hanno risposto positivamente". L’iniziativa stessa è nata "su sollecitazione di alcuni artisti – ricorda la vicesindaca, Caterina Corzani – e condivisa dalla Giunta comunale. I proventi saranno destinati alla raccolta di fondi avviata dal Comune in occasione dell’ultima festa di San Michele e destinati alla frazione di Traversara, così duramente colpita dall’ultima alluvione".

Gli artisti che hanno generosamente aderito all’iniziativa e ai quali va la riconoscenza dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza sono: Agostino Arrivabene, Sergia Avveduti, Paola Babini, Nicola Baldazzi, Bertozzi & Casoni, CaCO3, Silvia Camporesi, Andrea Chiesi, Giulia Dall’Olio, Fabrizio Dusi, Massimiliano Fabbri, Filippo Farneti, Ettore Frani, Federica Giulianini, Takako Hirai, Chiara Lecca, Enrico Lombardi, Enrico Minguzzi, Marco Neri, Roberto Pagnani, Alessandro Pessoli, Carlo Polgrossi, Andrea Salvatori, Nicola Samorì, Giorgia Severi.

Fino alle 12 del 21 dicembre sarà possibile formulare un’offerta per le opere in busta chiusa compilando un modulo presso il museo o inviando una pec all’indirizzo pg.comune.bagnacavallo.ra.it@legalmail.it o una email all’indirizzo di posta ordinaria centroculturale@comune.bagnacavallo.ra.it partendo dall’importo minimo indicato a fianco dell’opera. A seconda delle opere si va da un minimo di 300 euro a un massimo di 8.000 euro come base d’asta. Alle 16 del 21 dicembre verranno poi aperte le buste e chi avrà presentato l’offerta più alta potrà a quel punto effettuare il versamento dell’importo sul conto corrente sempre attivo dedicato alla raccolta fondi per l’alluvione: IBAN IT 80 Z 06270 13199 T20990000280 - causale ‘Raccolta fondi emergenza alluvioni Bagnacavallo’.

A parità di importo le opere saranno aggiudicate in base all’ordine di arrivo delle offerte. Le opere sono anche visibili all’indirizzo www.museocivicobagnacavallo.it.

Orari di visita della mostra: martedì e mercoledì: 14,30-18; giovedì: 10-12,30 e 14,30-18; venerdì, sabato e domenica: 10-12,30 e 14,30-19. Il Museo Civico delle Cappuccine è in via Vittorio Veneto 1/a. Potrebbe essere anche l’occasione per visitare la mostra ‘La rivoluzione del segno. La grafica delle avanguardie da Manet a Picasso’, allestita nelle sale attigue e la cui realizzazione è stata garantita anche al contributo, tramite l’Art Bonus, della Mixer Spa.