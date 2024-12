Donna arrestata a Bagnacavallo per tentata rapina: patteggia un anno e quattro mesi

I carabinieri del Radiomobile di Lugo, supportati dai colleghi della Stazione di San Lorenzo, l’avevano arrestata la notte del 5 novembre scorso in un bar di Bagnacavallo con l’accusa di avere tentato di rapinare il cellulare a un anziano avventore e di avere poi resistito, anche a morsi, ai militari intervenuti. In ragione di queste contestazioni, la donna - una cuoca 44enne residente a Sant’Alberto e difesa dall’avvocato Nicola Laghi - ieri mattina ha patteggiato un anno e quattro mesi di reclusione.

A chiamare i militari, era stato il titolare del locale. Al loro arrivo, i carabinieri avevano trovato l’anziano con una vistosa ferita sanguinante a un braccio: secondo quanto emerso, la donna, dopo un preliminare approccio nei confronti dell’anziano, aveva cercato di prendergli il telefonino; la reazione dell’uomo aveva scatenato una violenta risposta della 44enne. Nel corso della conseguente lite, la donna aveva pure dato un morso all’avambraccio dell’uomo, poi medicato in pronto soccorso a Lugo. La colluttazione era stata bloccata grazie all’intervento di alcuni avventori e all’immediato arrivo dei militari.

La donna - prosegue l’accusa -, alla vista dei carabinieri, aveva tuttavia iniziato a gridare: così i militari, per ricondurla alla ragione, avevano invano provato a instaurare un dialogo. Con non poca fatica e con l’aiuto di altri carabinieri, alla fine la 44enne - che ha precedenti per guida in stato di ebrezza - era stata accompagnata in caserma per gli approfondimenti del caso e per la sua completa identificazione dato che era senza documenti. Durante le fasi di verbalizzazione, aveva pure aggredito nuovamente i carabinieri con calci e pugni e mordendo al braccio un altro militare.

Dopo una notte trascorsa in una cella di sicurezza come disposto dal pm di turno Francesco Coco, la mattina seguente davanti al giudice Antonella Guidomei, aveva spiegato che aveva lavorato in un locale di San Romualdo fino al decesso del titolare. Dalle verifiche era emerso che su di lei pendeva una map (messa alla prova) per una guida in stato di ebrezza. In aula aveva deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere: ma in spontanee dichiarazioni aveva in sintesi sostenuto che si trovava con una amica in quel bar di Bagnacavallo quando l’uomo, che lei non conosceva, avrebbe cominciato a farle foto senza il suo consenso: così lei gli aveva tolto il telefonino alimentando una lite. Si era infine scusata per i modi aggressivi tenuti nei confronti de carabinieri. Il giudice aveva convalida l’arresto rilevando come la testimonianza del barista e la denuncia dell’anziano fossero sovrapponibili. Aveva quindi delineato un pericolo di reiterazione del reato alla luce dell’aggressività manifestata dalla 44enne sia al bar che all’intervento dei carabinieri e protrattasi anche al foto-segnalamento. Una situazione che - secondo il giudice - deriva anche dall’abuso di alcolici. In ragione della non particolare gravità della condotta, il giudice aveva infine applicato alla 44enne l’obbligo di dimora nel comune di Ravenna con la prescrizione di rimanere in casa la sera.