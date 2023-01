Donna denuncia scippo: "Erano due su una moto"

Da ieri pomeriggio i carabinieri stanno dando la caccia a due persone, in fuga in sella a una moto scura, con casco nero, che poco prima si sarebbero rese responsabili di uno scippo commesso a Russi. A denunciarlo, intorno alle 16, è stata una donna di 53 anni. La stessa si è presentata in caserma riferendo di essere stata avvicinata da una coppia in moto, che le ha strappato la borsa dalle mani, per poi darsi alla fuga. La vittima non è rimasta ferita. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Russi che stanno compiendo approfondimenti e passando al vaglio i video di qualche telecamera di sorveglianza installata nella zona.

(Foto di repertorio)