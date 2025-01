Donna urtata e ferita da un treno al passaggio a livello: cos’è successo

Ravenna, 13 gennaio 2025 – Una donna ultraottantenne del posto è rimasta ferita dopo essere stata urtata dopo il mezzogiorno da un treno al passaggio a livello di via Ravegnana a Faenza dal convoglio della linea Russi-Faenza. La donna, che è rimasta sempre cosciente, non è in imminente pericolo di vita.

È stata trasportata all'ospedale 'Bufalini' di Cesena per le medicazioni e gli accertamenti del caso. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti anche gli agenti della Polfer faentina. L'ipotesi principale è che possa essersi trattato di un incidente con la signora che ha tentato di attraversare a sbarre abbassate cercando poi di retrocedere una volta realizzato che stava arrivando il treno.

La donna avrebbe tentato di attraversare i binari, ma un treno era in arrivo (foto Tedioli)

Non è escluso che non sia stata nemmeno toccata dal convoglio – o lo sia stata solo di striscio –; ma che lo spostamento d'aria per la troppa vicinanza alle carrozze, l'abbia sbalzata a terra provocandole traumi soprattutto alle costole. La circolazione ferroviaria è stata interrotta per consentire soccorsi e rilievi in sicurezza.