Donna in ospedale dopo essere stata investita sulle strisce pedonali

Conselice (Ravenna), 13 marzo 2024. E’ stata trasportata in elicottero all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena la donna di 78 anni che nella tarda mattinata di oggi (mercoledì) a Conselice, mentre stava attraversando a piedi (con la bicicletta condotta a mano e - come ricostruito dalla Polizia Locale - sulle strisce pedonali) via Puntiroli, proveniente da via Cesare Battisti, è stata investita da un autocarro al cui volante c’era un 51enne. Pur serie, le condizioni della pensionata non sarebbero per fortuna tali da metterne a repentaglio la vita. L’incidente, i cui rilievi sono stati effettuati dal nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Bassa Romagna, si è verificato intorno alle 11.30. Il 51enne stava percorrendo via Puntiroli diretto verso la SP Bastia, quando all’altezza delle strisce pedonali situate nei pressi dell’intersezione con via Battisti, è avvenuta la collisione con la 78enne, la quale rispetto all’autocarro proveniva da destra. Sul posto è intervenuta un’ambulanza unitamente alle pattuglie della Polizia Locale. Dopo aver ricevuto le prime cura a bordo dell’ambulanza, la donna è stata trasportata presso il campo sportivo della cittadina, dove nel frattempo era atterrato l’elicottero di ‘Ravenna Soccorso ed in seguito è avvenuto il trasbordo. Velivolo che è poi decollato per il ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ con un codice di media gravità.