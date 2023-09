Donna lo rifiuta, lui la palpeggia: indagato

Il primo incontro al bar, lo scambio dei numeri di telefono, poi l’appuntamento, l’aperitivo e la cena. Ma la serata, complice forse anche l’alcol che aveva bevuto in eccesso, non era andata come se l’era prefigurata. E quando lei ha chiesto di farsi riaccompagnare a casa, lui prima ha allungato le mani, poi si è giocato il tutto per tutto avanzando una richiesta tanto diretta quanto grossolana nei contenuti. Ciò che basta per meritare una denuncia per violenza sessuale, per la quale la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio di un 51enne di Conselice, ora tutelato dall’avvocato Carlo Benini.

La vittima, una 40enne domiciliata a Lugo, è parte civile con l’avvocato Gian Luigi Manaresi e chiede un risarcimento di 10mila euro. L’imputato, peraltro, è accusato anche di furto per essersi impossessato di due telefoni della vittima, nel tentativo di impedirle di contattare le forze dell’ordine. L’uomo, al momento, si trova in carcere – per espiare una pena superiore ai 4 anni, per altri fatti – e ieri l’udienza preliminare è stata aggiornata alla metà di ottobre.

Secondo quanto la donna ha riferito davanti ai carabinieri di Massa Lombarda, aveva conosciuto quell’uomo, soprannominato Pedro, in un bar del paese e nell’occasione si erano scambiati i numeri di telefono. Tramite messaggi Whatsapp, Pedro aveva invitato a cena la donna per la sera del 5 settembre di un anno fa, la quale aveva accettato, non prima di un aperitivo in un bar di Lugo al quale era presente anche un’amica di lei. L’incontro era fissato presso la stazione di Lugo, dove l’uomo ha caricato le due donne sulla propria auto. La serata è poi proseguita solamente tra il 51enne e la 40enne in un ristorante di Conselice dove, a detta della parte offesa, Pedro aveva bevuto diversi bicchieri di vino. In seguito, sempre a bordo del veicolo dell’uomo, i due si sono diretti verso Massa Lombarda. Qui, in prossimità di una rotonda, l’uomo avrebbe cominciato ad allungare le mani nelle parti intime della donna la quale, ritraendosi e opponendo un deciso rifiuto. I tentativi di approccio fisico, con corredo di frasi sgradevoli, sarebbero proseguiti, fino a quando la donna ha minacciato di chiamare i carabinieri. A quel punto l’uomo ha fermato l’auto, l’ha fatta scendere, non prima di avere trattenuto la borsa della donna, che conteneva due cellulari, soldi e documenti. Si sarebbe poi allontanato dopo avere avuto una breve colluttazione con un passante al quale la 40enne aveva chiesto aiuto. La stessa, in precedenza, era riuscita a mettersi in contatto con alcuni amici i quali, ritrovatisi assieme, tramite geolocalizzazione degli apparecchi rubati, erano riusciti a individuare l’auto dell’uomo in prossimità di un passaggio a livello a Massa Lombarda. Una volta chiesto l’intervento dei carabinieri, denunciando la violenza sessuale, la donna ha fornito una descrizione dell’uomo e il Pm di turno ha fatto partire le ricerche con la priorità del codice rosso.

Lorenzo Priviato