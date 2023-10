Donna uccisa dalle lamiere. Condannati i due operai del furgone

Tre anni e mezzo e due anni. Sono queste le condanne inflitte ieri mattina dal Gup Andrea Galanti agli occupanti del furgone che il 5 maggio 2021, mentre procedeva sulla Reale ad Alfonsine, perse il carico di lamiere che andò a travolgere la Toyota Rav 4 su cui viaggiava una coppia di Masiera. Nell’impatto perse la vita la 71enne Rosa Montanari mentre il marito, Oriano Capucci, che guidava il veicolo, rimase seriamente ferito con una prognosi iniziale di 51 giorni. I due operai che viaggiavano sull’autocarro Nissan, A.N., 46enne albanese, e A.I, 28enne rumeno, entrambi residenti a Ravenna, rispondevano di omicidio stradale in cooperazione colposa e di lesioni stradali. Il primo, che ha ricevuto la pena più alta, era al volante ed era accusato anche di fuga e omissione di soccorso. Gli imputati erano tutelati dagli avvocati Nicola Casadio e Domenico Serafino. Secondo quanto ricostruito dalla Procura, il furgone viaggiava in direzione di Ravenna e trasportava un carico di materiale metallico.

In particolare, quel pomeriggio avevano caricato presso una lattoneria di Fusignano tre pacchi di grondaie in lamiera, otto pezzi in totale, lunghi sei metri, nonché tre tubi pluviali lunghi cinque metri, per un peso complessivo di 185 chili. Secondo l’accusa, quel carico non sarebbe stato fissato con le dovute cautele e la conseguente pioggia metallica aveva frantumato il parabrezza della vettura che seguiva il furgone, colpendo in pieno volto e uccidendo la donna. Anche il marito era stato colpito, riportando gravi traumi. A quel punto l’uomo al volante dell’autocarro, anziché fermarsi, si era allontanato per presentarsi in Commissariato a Lugo solo in serata. Lastre e tubolari da cantiere erano poi stati recuperati in un raggio di circa cento metri, una era addirittura rimbalzata nel cortile di un’abitazione.

Riguardo all’omissione di soccorso, la difesa riteneva non vi fosse in quanto, avvedutisi della perdita del carico e dell’incidente da esso provocato, l’albanese aveva chiesto al collega rumeno di scendere e chiamare la polizia, scegliendo poi di proseguire nel tragitto al fine di andarsi a presentarsi spontaneamente. Sempre la difesa aveva affidato a un consulente tecnico, perito industriale Massimiliano La Sala, una consulenza per ricostruire la dinamica dell’evento. Se secondo l’accusa il carico era stato fissato in modo non adeguato, a giudizio del consulente la corda utilizzata, in nylonpoliestere e del diametro di 14 mm, era robusta e aveva resistenza a trazioni molto elevate. Il carico, inoltre, era stato fissato in posizione obliqua, restando all’interno della sagoma dell’autocarro, mentre a protezione della corda, sullo spigolo della lamiera, era stato frapposto uno spessore di cartone. Il carico, insomma, per la difesa sarebbe stato "fissato in sicurezza". A incidere, quel pomeriggio, sarebbe stato "un vento eccezionale e sopra la norma", superiore ai 54 kmh. La forza del vento avrebbe così determinato "un’anomala sollecitazione" del carico, gravando "sui nodi di serraggio e sull’elasticità della corda". Ad un certo punto "gli spessori di cartone, uscendo dalla posizione iniziale e la continua spinta del vento" avrebbero creato "un effetto sega", così "la corda ha cominciato a lesionarsi fino a tranciarsi". Ma il giudice è stato di diverso avviso.

Lorenzo Priviato