Donne, abiti e società. Conversazione a tre Domani mattina, in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, Giovanna Montevecchi, Elisa Tosi Brandi e Cristina Rocca discuteranno su come l'abbigliamento e la moda riflettano le identità e le differenze tra natura e cultura. Un'occasione unica per scoprire come le tecniche artistiche, la produzione industriale e artigianale, il commercio e i bisogni primari influenzano la moda.