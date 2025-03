’Donne al lavoro per un futuro di parità’. L’incontro del Pd

Si intitola ’Donne al lavoro per un futuro di parità’ l’incontro, organizzato dal Partito Democratico, che si terrà il prossimo giovedì 20 marzo alle 20.30 nella saletta delle Cappuccine, che si trova in via Vittorio Veneto 1/a a Bagnacavallo.

A parlare dell’argomento saranno quattro relatrici, ovvero la deputata della Repubblica Ouidad Bakkali, la consigliera regionale Eleonora Proni, la segretaria confederale della Cgil nonché responsabile delle politiche di genere Sara Errani e la coordinatrice provinciale della Conferenza delle democratiche Federica Moschini (foto).