Donne al vertice, evento della Fidapa

La Fidapa organizza per oggi l’evento ’Donne al vertice, storie di leadership al femminile’. Appuntamento alle 19 al Circolo Ravennate e dei Forestieri. "L’incontro – scrive la Fidapa in una nota – sarà dedicato al mondo dell’avvocatura, che vanta una leadership femminile non solo nell’Ordine degli Avvocati, ma anche alcune e delle più rappresentative associazioni forensi radicate sul territorio, come Paola Carpi, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna, Licia Zanetti, presidente della Camera Penale della Romagna, Monica Miserocchi, presidente della Camera Civile di Ravenna e Viola Bravi, presidente Aiga della sezione Ravenna". Dopo i saluti di Antonella Casadio, presidente di Fidapa Ravenna, l’incontro sarà condotto dalle socie Cristina Amadori e Bianca Maria Casadio.