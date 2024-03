‘Donne e antimafia’. Stasera presentazione del libro in biblioteca

Alle 20.30 di questa sera, presso la Biblioteca comunale di Russi, in via Godo Vecchia 10, l’associazione ’Amici di Padre Giorgio’, con il patrocinio del Comune, in occasione del

mese della donna, organizza la presentazione del libro ’Donne e antimafia, dieci coraggiose protagoniste della lotta alla mafia’ (Ed. Becco Giallo 2022), di Valeria Scafetta e Giulia Migneco.

Sarà presente in video collegamento Luisa Impastato, nipote di Peppino e presidente di Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato a Cinisi, che racconta la propria vicenda all’interno del libro.