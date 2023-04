Donne e cooperazione Un progetto di ricerca

Donne e cooperazione in Romagna: è il titolo del nuovo progetto di ricerca storica e sociologica del Circolo cooperatori Aps che sarà presentato oggi alle 16 alla sala Spadolini della Biblioteca Oriani di Ravenna. In Romagna le cooperative sono centrali nello sviluppo economico e sociale da più di un secolo. La prima nata nel 1883, è stata il frutto delle tante Società di Mutuo Soccorso e dei movimenti politici sviluppatisi nei decenni precedenti. Il contributo delle donne fu immediato e fondamentale. Per indagare questo percorso il Circolo Cooperatori, nel 30° anno dalla sua fondazione, ha deciso di promuovere questa ricerca. Perimetro dell’analisi la Romagna e il mondo delle cooperative associate alle centrali AGCI, Confcooperative e Legacoop. Aprirà i lavori il saluto del direttore della Fondazione Casa di Oriani, Alessandro Luparini, e sarà presieduto da Everardo Minardi, vicepresidente del Circolo Cooperatori APS. La presentazione del progetto di ricerca sarà affidata ad Antonella Ravaioli, responsabile progetto Circolo Cooperatori APS. Gli storici Tito Menzani e Laura Orlandini ripercorreranno le tappe principali.