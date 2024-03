"Donne in vetrina? Vogliamo valorizzarle"

A Lugo sta scatenando una pioggia di commenti, alcuni ironici, molti indignati, la scelta di tappezzare la vetrina della sede del comitato elettorale della lista ‘Noi con Enrico Randi’ con foto di donne, più o meno vestite e numerate, in pose ammiccanti. Da via Mentana 12 le immagini della vetrina sono rimbalzate sui social, per essere poi in parte rimosse, e hanno provocato le reazioni anche di alcune parti politiche, vista pure la prossimità della Giornata internazionale della donna. I commenti non lasciano dubbi. A essere sottolineato, in particolare, il cattivo gusto e quel sessismo che emerge dalla composizione fotografica. "In vista dell’8 marzo, festa internazionale della donna, l’associazione civica ‘Per la Buona Politica’ desidera esprimere a gran voce la propria solidarietà a tutte le donne, mogli, mamme e lavoratrici che, ancora oggi, sono vittime di soprusi, insulti, violenze fisiche e psicologiche, discriminazioni e svalutazioni – scrive la presidente Grazia Massarenti –. Di recente abbiamo assistito all’offesa ricevuta dalla sindaca di Russi, Valentina Palli, nelle sue vesti di madre e amministratrice, a cui va tutto il nostro sostegno, come già espresso dalla nostra candidata a sindaco, Roberta Bravi. Desideriamo quindi dare voce a tutte le donne che quotidianamente lottano per difendere il loro ruolo sociale di focolare della famiglia e, parimenti, quello professionale, e dare voce al senso d’ingiustizia che ancora oggi sono costrette a provare. Si vedono purtroppo ancora troppi esempi di sfruttamento del corpo femminile per scopi riprovevoli e con pregiudizi inconcepibili quanto inaccettabili, che sviliscono fortemente ogni donna e ne offuscano il giusto valore che meritano all’interno della società. È arrivato il momento di dare un impulso più forte e incisivo e crediamo sia importante partire dalle nostre piccole comunità, dalle azioni quotidiane di tutti i giorni, all’interno di tutti i contesti, da quello famigliare e sociale, a quello professionale e anche politico. È divenuto necessario condannare fortemente ogni episodio di discriminazione e svalutazione della figura femminile, nonché di violenza fisica e psicologica".

Enrico Randi si è presentato nei giorni scorsi come alternativa autonoma ai candidati a sindaco fino ad ora noti, Elena Zannoni per il Pd, Francesco Barone per la lista ‘CambiAMO Lugo’ e Roberta Bravi per la coalizione che riunisce le liste Per la Buona Politica e Insieme per Lugo oltre a Italia Viva e Azione. Contattato per avere spiegazioni in merito alla scelta di esibire le foto in questione nella prossima sede del suo comitato elettorale, Randi ha affidato le sue ragioni a un messaggio recapitato via whatsapp, tramite il suo ufficio stampa. "Il nostro messaggio – scrive – vuole essere quello dell’affermazione femminile, la fecondità, la bellezza, la gestione matriarcale per incoraggiare il mondo femminile a prendere posizione. Mitizzare la donna significa esorcizzare la paura: si dice che laddove è più forte il matriarcato, la paura della morte e il dolore siano meno sentiti. La Romagna è tradizionalmente matriarcale, io stesso ho dovuto chiedere il permesso a mia moglie prima di candidarmi. Non alimento le polemiche nate in queste ore proprio a seguito di quelle immagini che in quanto polemiche non sono costruttive. Immagini che possano veicolare l’oggettivazione del corpo femminile? Assolutamente no e chi sostiene ciò probabilmente è colui che si vergogna dei propri inguaribili pregiudizi: il cattivo pensiero è del cattivo pensatore. Vogliamo stravolgere le cose dormienti di questa città. Dietro quelle immagini c’è uno studio attento, un messaggio di cura e arte del femminile. L’obiettivo è porsi domande, chi lo fa non sarà mai tanto presuntuoso da sapere già tutto".

Monia Savioli