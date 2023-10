Donne nell’industria delle canzoni tra difficoltà e stereotipi

Nell’ambito del Forum del giornalismo musicale, l’8 ottobre dalle 9.30 alle 13.30 è in programma il seminario ‘Donne e musica. L’universo femminile nelle canzoni e nell’industria musicale tra difficoltà, stereotipi e affermazione’. Parteciperanno Serena Bersani e Roberta Balzotti, Laura Gramuglia e Susanna La Polla che affronteranno temi come l’hate speech contro le cantanti, gli stereotipi di genere nelle canzoni e nel giornalismo, la disparità di genere nel settore musicale e la storia dell’album intitolato ‘Donnacirco’. Il seminario è accreditato come ’formazione professionale continua’ per i giornalisti iscritti all’ordine, ma è aperto anche agli uditori non iscritti. L’appuntamento è nella sala del consiglio comunale, con ingresso libero.