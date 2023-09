Doping, ecco le comunicazioni Faenza-Cina

Il filo rosso delle comunicazioni correva da Faenza alla Cina e ritorno grazie a scambi in inglese tramite le applicazioni Whatsapp e Skype. Dettagliati dialoghi con i produttori dei principi attivi: parole che ora costituiscono parte della spina dorsale dell’inchiesta del Nas di Bologna su un laboratorio clandestino di farmaci dopanti nella città manfreda. Cinque gli avvisi di conclusione indagine a firma del pm Lucrezia Ciriello: nella lista degli accusati a vario titolo, figurano un impiegato 53enne di Faenza (è difeso dall’avvocato Laura Polverigiani), una negoziante 43enne di origine albanese ma residente a Castel Bolognese (avvocato Polverigiani), un imprenditore 47enne sempre di Faenza (avvocato Matteo Olivieri), un 63enne di Bologna socio di una sas che gestisce palestre (avvocato Michele Dell’Edera) e un 52enne di Faenza (avvocato Dell’Edera).

Secondo le verifiche dell’Arma, artefice del giro era stato il 53enne: tra il 2016 e il 2019 avrebbe messo le mani su 8.370 fiale. Grazie appunto alla sua capacità di attivare canali asiatici. E si ritorna qui alle conversazioni estrapolate dall’analisi dei dati estratti dal suo smartphone. Come quando, attraverso uno pseudonimo, si rivolge al suo interlocutore (un primo fornitore) per importare illegalmente - prosegue l’accusa - sostante dopanti, anabolizzanti e stupefacenti e cederle poi sul mercato nazionale clandestino. E’ in questa veste che il 15 novembre 2017 contratta l’acquisto di anabolizzanti dai cinesi. Il 20 novembre successivo conferma l’ordine e l’avvenuto pagamento. A metà dicembre, a esplicita domanda, il fornitore spiega che ogni pacchetto di principio attivo è segnato con un numero differente. Nuovo ordine il 5 luglio 2018: il 18 di quel mese l’indagato comunica di avere ricevuto tutto. Il 10 ottobre 2019, nuovo ordine: e questa volta dentro c’è pure una sostanza che figura nella tabella degli stupefacenti: il Nandrolone decanoato. Due giorni dopo, altro ordine: con conferma di ricezione il 6 novembre.

Pochi dubbi per gli inquirenti sulla natura delle richieste: del resto l’8 marzo 2018 è lo stesso 53enne che, rivolgendosi a un secondo fornitore, elenca quantità e sostanze. E nella lista della spesa figurano Trenbolone acetate e enanthate; Mesterolone; Nandrolone decanoate; Metribolone. Per eludere i controlli, viene indicato quale indirizzo quello di un’altra persona (tra i punti di ricezione delle fiale, era stata inclusa pure un’edicola faentina).

Il 29 maggio 2019, nell’ordine figurano altre sostanze oltre al Nandrolone: vesi Sustanon, Superdrol, Oxymetholone, Stranozololo. Il pagamento, come altre volte, viene realizzato tramite bonifico bancario. In alcuni casi il sistema scelto, era invece stato quello di Paylpal. Particolare curioso: secondo l’accusa per sviare i sospetti, il 53enne arriva a fornire quale destinatario anche l’indirizzo di una familiare (evidentemente ignara del reale contenuto dei plichi in quanto non indagata).

Emblematica infine la lunga conversazione tenuta con il fornitore il 12 maggio 2020 per arginare i controlli delle dogane. L’idea balenata è quella di inviare i prodotti in Inghilterra. Di fatto è stata proprio una segnalazione delle dogane di Malpensa a fare scattare l’inchiesta.

