Dopo 5 mesi riapre il cimitero di Sant’Agata

A distanza di cinque mesi dall’alluvione che ha messo in ginocchio la Romagna, stamattina alle 8 riapre il cimitero di Sant’Agata sul Santerno, una delle cittadine che ha maggiormente risentito dei devastanti effetti di quel drammatico evento. La riapertura riguarda la parte nuova del camposanto, mentre per quella più antica si dovrà attendere martedì prossimo. Il ripristino del cimitero, fortemente danneggiato dal mare d’acqua e fango che ha invaso il paese, ha comportato ingenti lavori sia sul fronte della pulizia dai detriti che su quello igienico sanitario. "In effetti – osserva il sindaco Enea Emiliani – l’alluvione ha purtroppo arrecato danni di diverso genere. Sotto l’egida della struttura commissariale, che ha coinvolto anche Ausl e Arpae, sono stati individuati e programmati i lavori necessari. Per quanto riguarda i danni alle infrastrutture si è proceduto alla ricostruzione dei vialetti: dopo che la marea d’acqua e fango non erano più in sicurezza, il ghiaino era stato letteralmente spazzato via. Si poi reso necessario il ripristino della funzionalità dei servizi igienici e della camera mortuaria adibita alle operazioni cimiteriali, nonchè lo spurgo dell’impianto fognario interno, che risultava intasato".

In quei terribili giorni il livello dell’acqua all’interno della struttura aveva raggiunto un’altezza di circa un metro e mezzo e alcune tombe sotterranee erano state completamente invase da acqua e melma. Motivo per cui il camposanto è stato chiuso con ordinanza sindacale che recepiva le indicazioni dell’Ausl. "Oltre una decina di tombe ‘a terra’ colpite – precisa Emiliani – e la minuziosa verifica, finalizzata a individuare la possibile presenza di fango, ha riguardato anche alcuni loculi situati fino a un’altezza di 150 centimetri. Non si sono invece registrate problematiche di tipo strutturale". Agli interventi riguardanti le fognature e i vialetti hanno fatto seguito quelli, indubbiamente più complessi ed eseguiti da ditte specializzate, relativi alle operazioni mortuarie. In questi cinque mesi sono una decina le salme che, in attesa di riposare a Sant’Agata, sono state temporaneamente sepolte in cimiteri situati in altre località.

Tornando ai lavori, il costo complessivo si aggira intorno ai 30mila euro. "Finalmente – commenta il sindaco – i santagatesi possono tornare sulle tombe dei propri cari. Abbiamo fatto il possibile per fare in modo che i lavori fossero portati a termine nel più breve tempo possibile, compatibilmente con la complessità delle operazioni che si sono rese necessarie".

Luigi Scardovi