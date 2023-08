Dopo anni di incuria al via la lottizzazione Despar nell’ex Amga

Riceviamo da Alvaro Ancisi e pubblichiamo stralcio: "Il 12 maggio 2022 l’annuncio che “il nuovo supermercato Despar nell’area ex Amga aprirà nel 2024”. Diffuso dal presidente della società che aveva acquistato l’area in aprile, si trattava del Piano di Recupero dell’area ex Azienda Municipalizzata Gas e Acqua di via Venezia, approvato il 21 agosto 2021 in Consiglio comunale col solo voto contrario di Lista per Ravenna e dei due consiglieri del gruppo Misto. Obbligando l’impresa privata a risanare quest’area pregiata del centro storico dallo scadimento ultraventennale a cui era stata abbandonata dal Comune, nonché a restaurare il tratto delle mura storiche di confine con la Circonvallazione dei Goti e il fabbricato con ciminiera, testimonianza archeologica industriale dell’ Officina del Gas risalente al 1863, questo piano edilizio consentirà purtroppo di lottizzare pesantemente i 4.140 metri quadrati dell’area, di cui 1.400 per un palazzo ad uso abitativo e 1.800 per un nuovo centro commerciale, di entrambi i quali la città non sa più che farsi. Questa scelta attrarrà inoltre ulteriori volumi di traffico insostenibile nel percorso circolatorio a senso unico, già molto sovraffollato, comprendente in successione via di Roma, con la discesa sregolata e caotica da via Sant’Alberto, via Venezia e via Rocca Brancaleone. Il 27 giugno 2022 fu aperto, recintando l’intera area, un cantiere, che però ben presto si arenò". A dicembre, i residenti in zona rivolsero a Lista per Ravenna per avere aggiornamenti in quanto "i lavori erano fermi e la situazione fatiscente". A un’interrogazione del 27 dicembre l’assessora all’Urbanistica Del Conte rispose che “l’area oggi più che mai risulta essere presidiata rispetto al passato“. Oggi ricorda Ancisi, "i residenti si sono ormai rivolti a tutti gli uffici del Comune inutilmente. Tutta l’area ex Amga è degrado e sfacelo: “Erbacce alte due metri e acquitrini dove regnano topi e zanzare, recinzione che cade a paezzi. Com’è possibile che nessuno veda uno scempio tale?" Qualcosa poi si muove: "Il 12 luglio scorso, la società concessionaria del marchio Despar in Emilia-Romagna ha comunicato all’amministrazione comunale l’inizio nella prima opera di urbanizzazione del nuovo Piano edilizio, che consiste nella messa in sicurezza dell’edificio di archeologia industriale, unico non demolito, quello vandalizzati dai piccioni, e nella realizzazione dell’area di sua pertinenza in angolo tra via Venezia e via di Roma". A breve partirà dunque il nuovo cantiere. "Difficile – chiosa Ancisi – che tutto si concluda nel 2024".