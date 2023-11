Dopo cinquant’anni la rimpatriata classe 5° elementare dalla scuola Fermi di Pisignano

L’emozione di rivedersi dopo 50 anni dalla fine della scuola elementare. Nei giorni scorsi al ristorante Ca’ Erbosa a BAstia di Ravenna si è svolta la rimpatriata, con la gradita partecipazione del maestro Gianfranco Camerani, della classe 5° elementare dalla scuola E.Fermi di Pisignano di Cervia. "Ci siamo ritrovati con qualche anno in più ma con il cuore da ragazzi ricordando gli anni trascorsi insieme – scrivono gli ex studenti –, una giornata piena di emozioni da inserire nel diario dei bei ricordi. Un caro saluto a chi non ha potuto partecipare".