Dopo il disastro ecco i ristori destinati alle famiglie

La Protezione Civile ha emanato, il 1° giugno, l’attesa ordinanza che prevede l’erogazione dei primi ristori per le famiglie che hanno subìto danni dalle alluvioni di maggio. La domanda per questo contributo di sostegno ai nuclei familiari va presentata al Comune: per ricevere l’acconto (3000 euro) e poi una successiva rendicontazione della spesa dell’acconto per ricevere l’eventuale saldo (2000 euro). Confartigianato della provincia di Ravenna ha attivato uno specifico servizio di consulenza e assistenza alla compilazione e all’inoltro

delle domande. Il servizio, gratuito, può essere richiesto dagli associati Anap, Confartigianato, e dagli utenti del Caf Confartigianato.