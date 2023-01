"Dopo il fascismo, una mostra anche sugli altri regimi totalitari"

Verrà aperta al pubblico sabato a Russi la mostra ’Il primo fascismo nel ravennate 1919-1923’, esposizione sugli albori del fascismo che avrebbe dominato poi il successivo ventennio. "Ottima l’iniziativa di allestire una mostra a Russi sul primo fascismo – esordisce il consigliere comunale della Lega per Russi Andrea Flamigni (foto) –. Un omaggio anche alla memoria di chi ha perso la vita lottando per difendere principi ed ideali". Fin dalle prime sedute di consiglio comunale del 2019 il consigliere d’opposizione Flamigni ha sostenuto l’importanza della memoria storica delle tristi vicende che hanno segnato pesantemente il secolo scorso. "Abbiamo portato in consiglio comunale diversi ordini del giorno a tal riguardo – prosegue –, fra cui la risoluzione Onu del 19 settembre 2019 inerente la memoria storica ed i regimi totalitari quali in Nazismo ed il Comunismo, abbiamo poi proposto di intitolare una rotatoria ai ’martiri delle foibe’ e abbiamo anche portato il delicato tema del genocidio armeno". Questi i ordini del giorno "sono sempre stati respinti in consiglio comunale, tacciati di essere distorsioni della visione storica dei fatti realmente accaduti o mere strumentalizzazioni con finalità politiche. Avere a Russi una mostra inerente il primo fascismo è un ottima idea per ricordare gli anni bui del secolo scorso. Auspico, che in un futuro prossimo venga data la giusta visibilità non solo al ventennio ma a tutti i regimi totalitari ed alle barbarie commesse dal genere umano in passato". La mostra inaugurerà sabato alle 10 all’ex Chiesa in Albis, in piazza Farini (fino al 31 gennaio).