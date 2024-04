Dopo il fumo, la marijuana. Sequestrata piantagione

Un casolare interamente trasformato in un’ampia serra per la produzione di marijuana con il sequestro di 650 piante di canapa e di decine di sacchi in plastica pieni di prodotto già essiccato per un peso totale di più di 30 chili. È il risultato del blitz compiuto dai carabinieri nelle campagne di Castel Bolognese in seguito all’incendio divampato la mattina del 30 gennaio scorso in via Giovannina.

Il casolare in questione - anonimo, apparentemente abbandonato e posizionato lontano da occhi indiscreti - secondo gli inquirenti si prestava molto bene per la coltivazione illecita. L’incendio, scoppiato per cause in via di accertamento, aveva però fatto giungere sul posto i vigili del Fuoco i quali, una volta scoperta la destinazione d’uso dell’immobile, avevano informato l’Arma. Il successivo sopralluogo aveva permesso ai militari di trovare grandi quantità di canapa indiana in tutti gli stadi di coltivazione: dai semi messi a germogliare fino alle piante adulte già attecchite.

La coltivazione clandestina veniva garantita grazie ad attrezzature professionali per il controllo della temperatura, l’areazione forzata e l’illuminazione della coltivazione. L’energia elettrica necessaria alla corretta irrigazione dell’intero impianto, era assicurata da un sistema di generatori e di autoclave. Le indagini ora proseguono per accertare i responsabili della coltivazione dello stupefacente che una volta immesso sul mercato clandestino avrebbe potuto garantire profitti per centinaia di miglia di euro.

In quanto alle fiamme, aveva provocato ustioni a un ultra-quarantenne poi ricoverato all’apposito reparto dell’ospedale Bufalini di Cesena. L’allarme era scattato quando verso le 8.30 alcune persone avevano notato colonne di fumo fuoriuscire dalle finestre. In particolare i residenti nelle case confinanti avevano di conseguenza fatto scattare la macchina dei soccorsi. Sul posto erano giunte tre squadre di vigili del fuoco da Faenza, Imola e Lugo con mezzi antincendio; e poi i carabinieri della Compagnia manfreda, un’ambulanza, un’auto medicalizzata e anche la polizia locale della Romagna Faentina. Le operazioni di spegnimento erano proseguite per diverse ore fino al pomeriggio inoltrato.