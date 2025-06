Dopo il museo di Byron a Palazzo Guiccioli rinascerà il Pantheon del cimitero di Russi

Presieduta dal Presidente Ernesto Giuseppe Alfieri, si è svolta a Ravenna l’Assemblea annuale dei Soci del Comitato per il Restauro di Opere Risorgimentali, presenti anche il Presidente d’Onore Antonio Patuelli e il Segretario Beppe Rossi. L’assemblea ha espresso grande soddisfazione alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna per il completamento del Museo di Byron e del Risorgimento in Palazzo Guiccioli a Ravenna. L’assemblea ha sottolineato che i Musei di Byron e del Risorgimento hanno un respiro culturale internazionale. Ora il Comitato è impegnato nel restauro e nella valorizzazione del Pantheon del Cimitero di Russi, edificato a somiglianza del bimillenario Pantheon di Roma. Nel Pantheon del Cimitero di Russi sono contenute le tombe di Luigi Carlo Farini e Alfredo Baccarini.