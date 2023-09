Dopo il Palio Diafaldi fa il bis a Monselice

I cavalieri faentini ottengono finalmente la 4ª vittoria stagionale nelle Giostre storiche d’Italia. È stato Marco Diafaldi, 36 anni, primo cavaliere del Rione Verde su Blue Mayson a centrare il successo. Si è aggiudicato per la Contrada S. Bortolo la 38ª edizione della Giostra della Rocca di Monselice. È la 22ª vittoria in carriera per il più blasonato dei fantini Manfredi in attività e seconda del 2023, dopo quella al Palio del Niballo. Per i cavalieri faentini si tratta della 582ª vittoria in assoluto nelle Giostre e Palii storici d’Italia. Erano nove le contrade in lizza con due cavalieri o amazzoni a testa.

Dopo una gara estenuante, durata oltre tre ore, Marco Diafaldi ha sconfitto nella finale l’amazzone pistoiese Ilaria Signorini su Cabana che difendeva i colori della Contrada del Carmine.

Diafaldi ha centrato e raccolto tutte e tre le anelle sul percorso e ha fatto segnare il migliore tempo, tempo 52,38. La Signorini ha chiuso con 55,15. Erano ben sei i fantini manfredi in lizza, e oltre a Diafaldi erano presenti Valentino Medori, Stefano Venturelli, Daniele Ravagli, Cela Gertian detto Gege e Alberto Liverani che aveva raggiunto la semifinale, nella quale è però caduto rovinosamente da cavallo. Un incidente che si è risolto per fortuna senza gravi conseguenze ma che lo ha di fatto tagliato fuori dall’atto finale. Diafaldi nell’altra semifinale aveva sconfitto di un centesimo di secondo il forte cavaliere umbro Tommaso Suadoni di Amelia, molto noto anche a Faenza dove ha disputato la Bigorda d’Oro per il Borgo Durbecco.

A Foligno, si è disputata, infine, la Giostra della rivincita, vinta per soli 7 centesimi di secondo da Tommaso Finestra su Romantic Walk per il Rione Spada in 2 minuti 43 secondi e 61 centesimi. Non era presente Nicholas Lionetti che ha terminato anzitempo la stagione a causa di un infortunio.

Gabriele Garavini