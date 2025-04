Dopo il rinvio si terrà domenica ’Sciame di biciclette’

“Sciame di biciclette”, la pedalata in compagnia di circa 16 chilometri, aperta a tutti i cittadini, con qualsiasi tipo di bicicletta si svolgerà domenica, dopo il rinvio a causa del maltempo. Il ritrovo è alle 9 in Piazza Garibaldi con partenza alle 9.30; alle 10 sosta ristoro alla Casa delle Aie, alle 12 arrivo al Centro Visite Saline con ristoro per tutti.

Ai partecipanti saranno distribuite pettorine fino ad esaurimento. L’assistenza sanitaria della manifestazione sarà garantita dalla Pubblica Assistenza della Città di Cervia. L’organizzazione declina ogni responsabilità per ciò che potrebbe accadere durante la pedalata.