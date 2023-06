Dopo la chiusura degli asili "La scuolina delle mamme birichine per non far sentire soli i bimbi"

La loro è una delle tante iniziative nate nel post alluvione. Sette mamme che, insieme, hanno danno vita alla "scuolina delle mamme birichine", per non fare sentire soli i tanti bambini che si sono ritrovati senza una scuola e aiutare le loro famiglie. Jessica Iannarella, Simona Valenti, Guida Michela Piva, Laura Tesei, Nadia Picari, Francesca Canuti e Lara Ghiselli hanno deciso di mettersi a disposizione per offrire una valida alternativa al nido Capucci e Fondo Stiliano, scuole danneggiate dall’alluvione e quindi chiuse, nelle sedi ufficiali, fino al prossimo scolastico. "Io e Simona ci siamo incontrate e confrontate – spiega Iannarella –. Abbiamo anche noi dei bimbi piccoli. Da lì è nata l’idea di aprire una sorta di scuolina o meglio un Cre oratorio delle mamme per i bimbi dai 3 ai 6 anni che erano rimasti senza un luogo in cui incontrarsi". Il progetto è stato condiviso con le altre mamme e l’iniziativa è partita. I pochi giorni programmati all’inizio si sono trasformati in tre settimane, dalle 9 alle 16. "Le richieste sono state così tante che, con non poche difficoltà, abbiamo deciso di resistere fino alla ripresa dei nidi organizzata in altri locali – continua Iannarella –. Abbiamo iniziato nella sala civica di Bizzuno ma per alcune famiglie era impossibile raggiungerci perché avevano perso anche l’auto nell’alluvione. Poi, con l’aiuto del sindaco Davide Ranalli e del vicesindaco Luigi Pezzi e la collaborazione della presidentessa del centro Sociale il Tondo Noemi Maria Ricci, siamo riuscite a ottenere la disponibilità della sala polivalente del Tondo, a Lugo".

I 16 bambini che frequentavano la "scuolina" a Bizzuno sono diventati 40. Attorno all’iniziativa si è creata un’importante rete di volontariato con il supporto di don Leo, parroco della Collegiata, che ha coinvolto la fondazione Rava, fornitrice delle merende e il mago Bebo. Poi c’è stata la Croce Rossa che ha fornito i pasti fino all’esaurimento delle scorte, il ristorante Zia Pop che ha continuato laddove la Croce Rossa ha lasciato fornendo sempre i pasti, la cartolibreria Alfabeta e il Sogno del Bambino che hanno donato giochi, peluche, libri e colori, alluvionati ma utilizzabili anche se ormai invendibili. E infine la gelateria Abbidubbi che ha offerto il gelato di commiato, il 7 giugno, ultimo giorno della scuolina. "Tutto è stato fatto gratuitamente – sottolinea Iannarella –. I momenti più belli erano quelli in cui i genitori venivano a prendere i bambini e li trovavano sorridenti. Alcuni di loro non volevano neppure andare a casa. La felicità che quei bimbi ci hanno dato la porteremo sempre nel cuore". Nostalgia? Ovvio. "A volte la mattina la sento – conclude Iannarella –. Dopo tre settimane è un po’ come se fossero diventati figli miei".

Monia Savioli