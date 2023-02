Dopo la mareggiata si rifà la duna Stanziati 200mila euro dal Comune

Duecentomila euro per realizzare una nuova barriera di sabbia per contrastare le mareggiate. L’assessore ai Lavori pubblici, Federica Del Conte, ha predisposto ieri la delibera di somma urgenza per ripristinare la duna a protezione degli stabilimenti balneari e delle località di Casalborsetti, Lido Adriano e Lido di Savio. In dieci giorni la duna sarà ricostruita nei tratti più colpiti dalla mareggiata di fine gennaio. A Casal Borsetti si allagò l’area del poligono militare e venne chiusa via Della Cooperazione in quanto l’acqua aveva invaso la sede stradale. La furia del vento e del mare colpirono la duna protettiva, sgretolandola.

Quando il vento smise di arrivare da nord est e cominciò a soffiare da est e sud est, furono Lido di Savio e Lido Adriano a subire i danni maggiori. Nelle due località vennero inviate diverse motopompe e mezzi con sacchi di sabbia, da impiegare all’occorrenza. I volontari della Protezione civile e la polizia locale restarono operativi anche di notte per monitorare la situazione. Le piogge insistenti e il mare grosso si abbatterono sulla duna di Lido Adriano, provocando un’importante ingressione marina, con diverse zone allagate. Il mare è entrato e ha allagato tutto viale Virgilio e la zona sud di Lido Adriano, fino al bagno Giada. Anche a Lido di Savio la duna ha ceduto, ma la resistenza alla mareggiata ha ridotto i danni, per quanto il mare sia entrato in qualche caso nella località. Danni anche a Marina di Ravenna, soprattutto in paese, dove l’acqua del canale invase via Molo Dalmazia, parzialmente chiusa al traffico. L’acqua entrò in diverse attività commerciali.