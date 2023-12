Dopo la morte di Giulia. Impennata delle denunce. Tanti i papà preoccupati

Potremmo certamente battezzarlo “effetto Giulia“. Di fatto le denunce per stalking e maltrattamenti, si sono decisamente impennate da quando la 22enne veneta Giulia Cecchettin è stata ammazzata dall’ex fidanzato Filippo Turetta, poi catturato in Germania.

Basti pensare che solo nell’ultima settimana, sono state una dozzina quelle arrivate in procura a Ravenna. E in questa ondata, la singolarità sta nel fatto che in taluni casi a presentarsi davanti agli inquirenti, sono stati i padri: ma non sempre è andata come ci si aspetterebbe. Perlomeno in un caso nel quale a fare denuncia sono andati assieme il padre di un ragazzo e l’ex fidanzata di quest’ultimo. Strano ma vero: l’uomo avrebbe cioè assistito a comportamenti violenti del figlio: e - per evitare un altro caso Giulia -, anche a tutela del futuro del proprio figlio, avrebbe saggiamente scelto di accompagnare la ex di lui dagli investigatori dando così una decisa spinta alle parole della ragazza.

In questo caso dunque, come accade di prassi, ci si aspetta a breve il vaglio di una misura restrittiva in grado magari di fare da campanellino d’allarme per il ragazzo in questione il quale avrà così modo di correggere il tiro in futuro senza fare male né farsi troppo male. In un altro caso, l’ex fidanzata di un ragazzo si è presentata assieme al proprio padre: il timore del genitore, era che lei potesse fare la fine di Giulia o che comunque fosse costretta a modificare in maniera troppo radicale le sue abitudini di vita.

La tragica vicenda delle 22enne ha cioè condizionato la percezione del fenomeno con un aumento progressivo delle denunce in tutta Italia. Ma in qualche caso anche restituendo scenari negativi. Come accaduto per esempio a Padova, città nella quale il questore ha disposto un Daspo di 5 anni da tutte le manifestazioni sportive del territorio nazionale per un genitore-tifoso 50enne che si sarebbe rivolto con queste parole nei confronti di una ragazza arbitro 17enne: "Devi fare la fine di quella di Vigonovo", Giulia appunto.

L’insulto era stato udito dal padre della direttrice di gara la quale peraltro studia proprio al liceo Tito Livio di Padova: nella stessa classe, e nello stesso banco, che furono di Giulia. L’uomo aveva poi sporto querela: e la Digos aveva identificato l’autore di quell’offesa. Era emerso tra l’altro che l’indagato non era nuovo ad atteggiamenti di violenza verbale durante le gare di basket. Il fatto era avvenuto il 3 dicembre - due giorni prima del funerale di Cecchettin - durante la sfida tra under 17 maschile.

Su solco linguistico analogo, si era mosso anche un 18enne valdostano che si era rivolto alla ex compagna usando queste parole: "Ti faccio fare la fine di quella là", con riferimento implicito sempre a Giulia. Il giovane era poi stato arrestato in esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Aosta: in seguito aveva ottenuto i domiciliari con braccialetto elettronico.