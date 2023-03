Dopo la pandemia ora sanifichiamo i comportamenti

La pandemia è stata un’occasione per riflettere seriamente. Non molti però l’hanno colta, e varie

sono state le reazioni a seconda dei livelli di autocoscienza, di capacità critica, d’istruzione o

d’intelligenza. Si è trattato di un periodo fecondo, e per quanto sia paradossale dirlo, soprattutto

per chi ha avuto lutti in famiglia, e per chi ha attraversato l’esperienza di una lunga degenza in ospedale, magari con la maschera per l’ossigeno, è stato un momento per una messa a punto di

questioni importanti. Credevamo di essere potenti, e con l’ausilio della scienza e soprattutto della medicina, di risolvere i maggiori problemi di salute e invece ci siamo accorti di quanto siamo

fragili. Bisognerebbe sapere con certezza che cosa è effettivamente accaduto, qual è stata l’origine. E temo che non lo si saprà mai.

Che si sia trattato di un virus prodotto artificialmente nel laboratorio cinese di Wuhan non è da escludere ma non è sicuro e non è stato possibile, finora, accertarlo. Però, quanto a salti, almeno uno e importante c’è stato nella diffusione del virus tra le specie viventi: il salto dal pipistrello all’uomo e come certe scelte, superficialità e distrazioni ci possono portare a catastrofi come questa. Ma abbiamo anche, coi disagi vissuti, riscoperto il valore della casa comune, della solidarietà e il fatto che da soli non ci si salva. Noi a Ravenna e nella nostra piccola provincia, cominciando dai medici e dagli operatori sanitari e simultaneamente dalle varie istituzioni non abbiamo esitato nell’impegno comune di debellare questo mostro, perché i ravennati, e non è strano, nei momenti duri e drammatici, la storia lo conferma, sanno mostrare i denti e lottare.

Sembra che da questa pandemia ci sia venuto un monito, un impegno a ‘sanificare’ i nostri comportamenti, per operare con maggiore spirito collaborativo, uscendo dal nostro orticello e mitigando gli atteggiamenti egoistici che, specie se in forma esagerata, sono solo deleteri. Siamo stati costretti a scoprire che siamo un noi e in tal senso occorre camminare. Con queste mie umili considerazioni non voglio certo inneggiare alla pandemia, dico solo che dovremmo trarre profitto anche da questa drammatica vicenda, così come, uscendo dall’orrore della guerra e della dittatura, abbiamo apprezzato ancora di più il valore inestimabile della libertà. La salute è un bene primario e va salvaguardata con ogni mezzo, e credo debba essere anche nella nostra Ravenna una priorità, con scelte mirate da parte dei nostri amministratori.

Nevio Spadoni