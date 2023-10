Dopo l’addio di Medri, incognita sulla alleanze

Silenzio in casa PD dopo la scelta del sindaco Massimo Medri di non ricandidarsi alle elezioni amministrative del 2024. A seguito delle dichiarazioni ufficiali con le quali si è preso atto della decisione ora tutto è blindato, ma pare non per molto. I circoli territoriali sono già in movimento in attesa dell’incontro dei segretari degli stessi e della segreteria comunale - per poi arrivare all’incontro decisivo in direzione. Sul futuro non si pensa solo al nuovo nome del primo cittadino ma anche quella dei futuri componenti la giunta. E cioè: con un nuovo candidato – Mattia Missiroli resta quello non confermato ma il cui nome circola insistentemente – si opterà per una giunta nuova tagliando con ‘l’era Medri’ oppure ci sarà un progetto di continuità? Questo, ovviamente, dovesse rivincere il centrosinistra. Ancora presto per capire, soprattutto andrà valutato come si muoveranno le alleanze nel centrosinistra. Un ruolo importante lo avranno anche le scelte della lista di maggioranza Uniti per Cervia (nata a luglio dall’unione di Cervia Domani - Pri e Insieme per Cervia) e dalla lista Cervia Ti Amo (uscita dalla maggioranza a settembre, ma in giunta ancora con l’assessore Enrico Mazzolani - che quella lista l’aveva creata nel 2018 e con la quale la frattura è ormai assodata). Altri interrogativi sono legati alle urgenze della città: una stagione turistica da organizzare , con la grande incognita della Bolkestein, risollevare un turismo che quest’estate non ha regalato risultati brillanti, capire quali siano le scelte strategiche della città e portare avanti le opere pubbliche – come il lungomare di Pinarella-Tagliata e quello di Cervia, il Parco Urbano e risollevare le Saline. Intanto, anche l’elettorato non è più quello di quattro anni fa.

La pandemia, l’aumento generalizzato del costo della vita, le difficoltà lavorative e la situazione globale incerta hanno cambiato l’umore e l’approccio in tema di fiducia verso chi sarà a governare. Anche il centrodestra avrà un ruolo fondamentale. Non è escluso che, per la prima volta, un candidato forte possa mettere in difficoltà il centrosinistra. Bisogna, insomma, decidere bene e in fretta. Certo è che, in queste ore, al sindaco Massimo Medri va il riconoscimento di tanti per aver affrontato un mandato tanto complesso, imprevedibile e complicato (incluso un attacco hacker, tra le diverse emergenze), durante il quale non sarebbe stato facile per nessuno tenere sempre la barra dritta, andando avanti fronteggiando l’incalcolabile e mantenendo fede agli impegni di programma di mandato.

Ilaria Bedeschi