Dopo l’alluvione A Ravenna 24 sfollati E diversi in tenda nel nuovo campeggio

Sono ancora 24, secondo i numeri della Prefettura, le persone sfollate dopo l’alluvione nel comune di Ravenna: hanno perso la casa e non possono tornarci, almeno non prima di fare lavori ingenti che richiederanno tempo. Per loro è previsto il Cas, il contributo di autonoma sistemazione, che varia in base al numero dei componenti della famiglia, agli over 65 e alle persone con invalidità. Alcuni hanno sicuramente trovato alloggio da amici o parenti, ma non tutti. E così diversi di loro vivono al camping Lido di Classe, riaperto recentemente (ovvero lo scorso 8 maggio) nella località dopo gli abusi edilizi e i problemi della vecchia gestione.

"Abbiamo accolto diversi sfollati – dice Matteo Arrigoni, titolare del campeggio –. Abbiamo fatto loro degli sconti personalizzati, vista la situazione: hanno già vissuto troppe sfortune, siamo vicini a chi soffre". Arrigoni spiega che gli sfollati sono andati al camping spontaneamente, e non tramite enti pubblici: "Siamo stati contattati dopo l’alluvione dal Comune di Ravenna tramite l’associazione Faita, che riunisce tutti i campeggi del territorio. Dopo un po’ però sono stati gli sfollati in primis a muoversi e sono venuti spontaneamente. In alcuni casi abbiamo scoperto dopo che erano sfollati, inizialmente non ce l’avevano detto. Molti hanno fatto l’abbonamento stagionale, altri preferiscono periodi più brevi perché riusciranno a strappare una vacanzina nel corso dell’estate, anche al netto delle spese da sostenere. Il vantaggio del nostro campeggio rispetto ad altri è che altrove c’è la clientela fissa, spazi e casine mobili già occupati... Mentre noi abbiamo appena aperto. Chi era in hotel è dovuto andare via con l’arrivo dell’alta stagione, e comunque molti mi hanno raccontato che nel weekend dovevano cambiare strutture perché i prezzi si alzavano". Certo, la vita nel campeggio comporta un po’ di spirito di adattamento: "Si sono adeguati, chi con tende e chi con ruolotte – spiega Arrigoni –. Altri ancora sono venuti con le proprie tende e abbiamo dato loro le piazzole più ombreggiate e ogni possibile aiuto. Sono stati tutti allagati, ma per alcuni il danno si recupera velocemente mentre altri dovranno ricostruire tutto o quasi e resteranno fuori casa a lungo".

Arrigoni lancia un’idea: "La Protezione civile ha sicuramente a disposizione delle case mobili, noi abbiamo 10mila metri di terreno non utilizzato nella seconda parte del campeggio ancora chiuso, dove ci sono fogne e servizi igienici. Siamo a disposizione per trovare eventuali soluzioni con la Protezione civile: potremmo mettere a disposizione il terreno, se serve, anche per tende grandi e spaziose che possono essere molto comode".

Sara Servadei