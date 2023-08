Dopo l’alluvione e il tornado la Festa dell’Assunta si trasferisce

Anche la Festa dell’Assunta, nata per celebrare l’immagine della Beata Vergine nel settecentesco santuario della Madonna della Consolazione situato di via Comunetta alle porte di Voltana, ha risentito degli effetti prima dell’alluvione e in seguito del tornado. Questo è il motivo per cui la parrocchia di Voltana, che organizza, in collaborazione con il centro slociale Cà Vecchia e con il patrocinio del Comune, di quella che è a tutti gli effetti la più antica festa del paese, ha ritenuto opportuno quest’anno allestirla nella chiesa dedicata ai santi Antonio di Padova e Giovanni Bosco.

Dopo iniziative di carattere religioso dei giorni scorsi, questa sera, dalle 19 alle 24, l’appuntamento è dedicato a bimbi e ragazzi con giochi, canti, pizza, premiazione quiz e ‘Dalle stelle alle stalle’ a cura di Mirco Villa. La festa entrerà nel vivo domenica: oltre alle messe, alle 9, alle 10 e alle 11.15, al mattino sarà possibile far colazione, compreso il giorno di Ferragosto, cioè il 15, nell’area antistante il circolo parrocchiale.

Dalle 16.30 alle 17 farà tappa ‘Musica per la rinascita’, concerto itinerante che vedrà la pianista Cristiana Pegoraro, esibirsi, con un pianoforte a coda, su un rimorchiocarrello trainato da un trattore. Un’iniziativa, organizzata da Massimo Toschi, che ‘toccherà’ le località della Bassa Romagna più colpite dai recenti eventi meteo. Alle 21 ‘L’alluvione’, testimonianze e donazioni della comunità alla presenza di un’insegnate della scuola materna di Sant’Agata. Sarà inoltre esposto uno stendardo della ‘Madonna con Bambino’ donato da una pensionata di Sant’Agata ad un volontario voltanese che, assieme ad un gruppo di amici suoi concittadini, nelle scorse settimane si era recato a prestare aiuto alla popolazione locale. "Dopo alcuni mesi di restauro, cercando di pulire l’immagine dal fango che si era essiccato, – spiega il volontario - ecco lo stendardo della ‘Madonna col Bambino’. Subito la mia decisione è stata quella di donarla alla Parrocchia di Voltana, in particolare al Santuario dell’Arginino dedicato alla Madonna della Consolazione, la cui immagine è stata ritrovata in mezzo al fango nella palude. Entrambe le immagini sono accomunate dallo stesso destino, dal fango sono emerse e insieme possono consolare i dolori dei fedeli che chiedono l’intercessione di Gesù". Lunedì 14, alle 19 pellegrinaggio a piedi dal Santuario dell’Arginino fino alla chiesa di Voltana. Alle 20 messa presieduta dal vescovo di Imola, Giovanni Mosciatti, e alle 21, alla Casa del Bambino, momento conviviale. Infine martedì 15 messe a Voltana (9, 10 e 11.15). Durante le festa sarà possibile visitare in chiesa la mostra ‘Momenti di vita parrocchiale, dalle immagini ai ricordi’, a cura di Gloria Pagani e Maurizio Tabanelli. Programmata in occasione del 70° anniversario (2 ottobre 1953) della posa della prima pietra della chiesa di Voltana, l’esposizione consente al visitatore, attraverso documenti, foto d’archivio o provenienti da archivi privati, di ricostruire la storia della locale parrocchia.

Luigi Scardovi