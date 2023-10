"Dopo l’alluvione finalmente il mio centro estetico"

Il sogno di Sofia Marchetti di un centro estetico tutto suo è diventato realtà con la tanto attesa inaugurazione che si è tenuta una settimana fa, dopo essere stata rimandata di cinque mesi. Il suo negozio di corso Saffi finì infatti sommerso la scorsa primavera, quando prima l’alluvione del 2 maggio e poi quella del 16 maggio distrussero rispettivamente i materiali che teneva accatastati in casa e poi il negozio stesso, dove tutto era pronto per aprire al pubblico il suo ‘SM Beauty’. La doppia alluvione non lasciò nulla dietro di sé, neppure il parquet pronto per essere collocato, nemmeno i documenti contabili che almeno avrebbero reso più semplice a Sofia Marchetti mostrare alle autorità l’entità dei danni subiti. Quel poco che la ventunenne riuscì a salvare fu rubato da alcuni sciacalli in un momento in cui lei e la sua famiglia si erano allontanate di alcuni metri dalla catasta dei loro materiali alluvionati. Un danno quantificabile in svariate decine di migliaia di euro, dopo il quale Sofia Marchetti decise però di non farsi abbattere.

"Assieme al mio fidanzato abbiamo riparato i danni nel negozio, ai pavimenti, alle pareti, al soffitto. E poi ho riacquistato uno dopo l’altro i materiali di cui avevo bisogno. In totale il conto è schizzato sopra i 40mila euro, senza contare i danni all’abitazione, un capitolo a parte". Di separarsi da corso Saffi non se ne parlava, dal momento che Sofia Marchetti aveva sottoscritto un mutuo per l’acquisto del negozio: l’ambiente è fra quelli del corso che si sviluppano interamente al piano terra e lungo un giardino posteriore: l’assenza del piano interrato ha insomma parzialmente limitato i danni; alcune attività della zona sono infatti ancora alle prese con l’umidità erede del fango che per giorni e settimane è rimasto a contatto con le pareti. ‘SM Beauty’ sembra però partire con il vento in poppa: "Già da alcuni anni lavoravo per vari centri estetici – spiega Marchetti, che al suo fianco avrà una giovanissima dipendente, appena 19enne – essendo specializzata nelle cure a mani e ciglia. Le clienti non si sono fatte attendere: le prenotazioni si sono accumulate giorno dopo giorno in maniera solo apparentemente sorprendente. Anche in tempi in cui il costo della vita porta a fare molti sacrifici, l’estetista è normalmente una delle spese cui le donne non rinunciano a nessun costo: si tratta di un elemento ormai assodato in quella che è la spesa mensile delle italiane. Pure la nostra agenda, del resto, è già piena".

Filippo Donati