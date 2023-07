Dopo l’alluvione infestazione di chironomidi

Assomigliano alle zanzare ma non pungono. Sono i Chironomidi, insetti che in questi giorni stanno registrando una elevata concentrazione nel comune di Cervia, registrata da Azimut. I controlli sono partiti dopo numerose segnalazioni di zanzare nel territorio, con richiesta di interventi adulticida. A seguito dei sopralluoghi dei tecnici di Azimut nei territori interessati, però, l’esito è che l’infestazione in atto in alcune località del territorio è in realtà di Chironomidi, insetti molto simili alle zanzare che formano assembramenti su vetri, muri e zanzariere, soprattutto se illuminati. Questi insetti, spiega Azimut, a differenza delle zanzare non pungono, non causano problematiche di tipo sanitario e la loro presenza è di carattere stagionale e temporanea. Nonostante questo possono comunque essere fastidiosi proprio perché formano nugoli. Attualmente si registra una fase di picco dell’infestazione, con previsione di miglioramento nei prossimi 15 giorni.

L’elevata presenza di questa specie di insetti, che ciclicamente interessa il territorio cervese, si ritiene causata dalla presenza di vaste aree allegate immediatamente adiacenti le Saline di Cervia, focolai formatisi in occasione dell’alluvione di maggio 2023 e ancora in parte presenti. Gli adulticidi utilizzati per la lotta antizanzara, però, non risultano efficaci per limitare il disagio che provocano i Chironomidi, data la loro elevatissima densità durante le fasi di picco, delle abitudini strettamente urbane e dei venti dominanti che li trasportano anche per chilometri dai quartieri di nascita. Una buona strategia di difesa, soprattutto in luoghi aperti al pubblico come campeggi, ristoranti all’aperto, centri commerciali, alberghi, ecc. È quella di limitare l’illuminazione serale e notturna, nonché collocare sistemi di diversione luminosa a una distanza di circa 50 metri dai luoghi di maggior frequentazione delle persone.

Resta comunque alta l’attenzione sulle zanzare, per il quale il Comune di Cervia sta intervenendo con attività di carattere sia ordinario sia straordinario, al fine di ridurre la popolazione derivante dalle molte aree naturali oggetto di allagamento e divenute focolaio larvale successivamente all’alluvione del 16 e 17 maggio. Tutti gli oltre 19mila pozzetti pubblici presenti nel comune di Cervia sono oggetto, come da calendario, del terzo dei sette cicli di interventi antilarvali previsti. Sono attualmente in corso, e proseguiranno fino a inizio novembre, i controlli e i trattamenti di tutti i focolai in ambito naturale. Qualunque intervento in ambito pubblico risulta tuttavia non esaustivo in ragione della vastità delle aree private. Si raccomanda quindi alla cittadinanza di attuare le prescrizioni per il contenimento delle zanzare in ambito privato, come da ordinanze in vigore. I prodotti antilarvali sono in distribuzione gratuita a Cervia Informa, in viale Roma 33, negli uffici di informazione e accoglienza turistica Iat e presso le stazioni ecologiche.

Ilaria Bedeschi