Dopo l’alluvione lavori alla biblioteca Trisi

Trasferimento in vista per la Biblioteca Trisi. A breve infatti inizieranno gli interventi di ripristino dei danni provocati dall’alluvione 2023 per un investimento pari a circa 380mila euro messi a disposizione dalla Fondazione della Cassa depositi e prestiti dalle somme provenienti dalle donazioni raccolte due anni fa dopo gli eventi climatici avversi che hanno colpito il territorio. Il servizio però non sarà sospeso se non nei pochi giorni che dal 3 al 7 giugno consentiranno al personale della biblioteca di trasferire i materiali nei nuovi spazi che saranno allestiti nel complesso del Carmine, eletti come nuova sede in sostituzione ai locali di palazzo Trisi, chiusi per circa 6 mesi.

Una parentesi temporale che potrebbe in realtà ampliarsi a causa della mole dei lavori da realizzare resa ancora più complessa dalla prevista sostituzione dell’ascensore. Gli interventi programmati interesseranno l’intero piano terra, che nel maggio 2023 è stato completamente allagato.

Il cantiere provvederà quindi al rifacimento degli intonaci, alla lucidatura dei pavimenti, al ripristino delle porte e dell’impianto idraulico, oltre alla sostituzione dei termoventilatori e, come già precisato, dell’ascensore, lavoro questo che può richiedere più tempo del previsto. Nella pausa ritagliata dal 3 al 7 giugno saranno sospesi i servizi di prestito, informazione, lettura per adulti, bambini e ragazzi, la consultazione dei quotidiani el’ accesso a internet. Da lunedì 9 l’attività della biblioteca riprenderà nella sede temporanea allestita nel complesso del Carmine, con ingresso dal cortile interno di via Garibaldi 6, nelle fasce orarie estive quindi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, martedì, mercoledì e giovedì dalle 15.30 alle 19, sabato dalle 9 alle 12.30. Il nuovo spazio sarà adibito a punto prestito, lettura quotidiani e accesso a internet.

Il pubblico potrà trovare le ultime novità e una selezione di libri per adulti, bambini e ragazzi. Per evitare di perdere tempo o di fare viaggi a vuoto è consigliata la prenotazione dei materiali e l’attesa del messaggio di conferma prima di recarsi in sede per il ritiro. Le aule studio e il punto ’Digitale facile’ sono state posizionate già dal 26 maggio scorso rispettivamente al primo piano del palazzo della Fondazione in piazza Baracca 24 e al primo piano della biblioteca del centro sociale ’il Tondo’. Le aule studio sono accessibili nell’orario estivo mentre lo sportello è aperto il lunedì e mercoledì dalle 9 alle 13 su appuntamento. Per contattare la biblioteca Trisi, telefonare allo 0545 299556, messaggio Whatsapp al 339 5380983 o via mail a trisi@comune.lugo.ra.it.

Monia Savioli