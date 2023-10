Dopo l’alluvione riapre Tavolamica. Il self-service finì sott’acqua

Ha riaperto a Fornace Zarattini ‘Tavolamica’, punto ristoro completamente rinnovato dopo l’alluvione del maggio scorso. Il self-service era stato danneggiato e chiuso in seguito all’alluvione della scorsa primavera, insieme alla sede e al Centro Cottura adiacenti. L’attività della Tavolamica non si è mai davvero fermata, grazie alla disponibilità di soci e dipendenti di Camst group che hanno svolto un grande lavoro per tornare velocemente alla normalità.

L’azienda di ristorazione, attiva da oltre 75 anni, è riuscita a mantenere operativa l’attività di produzione pasti e a garantire tutti i servizi di ristorazione collettiva e commerciale presenti sul territorio romagnolo. Il Centro Cottura produce mediamente 4.500-5.000 pasti al giorno, a cui si aggiungono i 350 prodotti dal ristorante self service Tavolamica. Insieme, le due strutture impiegano circa 90 addetti, a cui se ne aggiungono altri 20 nella sede amministrativa. All’inaugurazione hanno partecipato in mattinata il sindaco Michele de Pascale, Paolo Lucchi, presidente Legacoop Romagna, e Francesco Malaguti, presidente di Camst group.

È stata inoltre attuata una raccolta fondi interna da parte dei dipendenti verso i lavoratori delle zone alluvionate. Anche grazie a questo importante sostegno economico, i primi a riaprire, appena tre settimane dopo l’evento, sono stati gli uffici Camst group della sede di Ravenna e il centro cottura, mentre i lavori di restyling del ristorante self-service Tavolamica sono stati completati alla fine del mese di settembre.

razie a 10.000 euro donati da Camst group e a risorse aggiuntive garantite da Legacoop Nazionale, che sono entrate a fare parte del fondo di solidarietà attivato da Legacoop Romagna, sarà possibile erogare un ulteriore contributo a 14 soci e dipendenti di Camst, colpiti dall’alluvione dello scorso mese di maggio.