"Dopo l’alluvione tutti usano la bici"

Quante siano le biciclette presenti all’interno della sua attività, non lo sa neppure lui. Andrea Lega, titolare dell’omonima attività di vendita e riparazione di biciclette, unica in tutta la città di Lugo, ne è praticamente sommerso. Sono tante, tantissime, al punto da occupare quasi tutto lo spazio disponibile per lasciare soltanto un piccolo passaggio, quello necessario per raggiungere la porta del negozio, aperto dal 2003. Lega, nelle ultime settimane, non ha tempo quasi neppure per respirare. Da quando l’emergenza alluvionale è rientrata e in tanti, per necessità o per virtù, hanno deciso di muoversi in bicicletta, è pieno di lavoro. "In parte sono bici alluvionate da sistemare – spiega –. In parte, quella più consistente, sono bici da riparare perché i proprietari nel girare dove c’erano i cumuli di oggetti danneggiati dall’acqua, hanno forato". L’operazione di recupero dei rifiuti ha lasciato sul terreno chiodi, pezzi di vetro, parti di oggetti, appuntiti o taglienti, che sono per le gomme delle bici i nemici giurati per eccellenza. Il risultato si vede nel negozio di Lega.

"Non ho mai tenuto così tante bici anche fuori dal negozio – conferma –. Ne ho una ventina, che ogni giorno tiro fuori e metto dentro tranne tre che sono mie e che non hanno mercato. Il resto sono tutte di clienti, da riparare. In questo momento dell’anno è anche normale avere più lavoro. Spesso la gente, con il caldo, preferisce muoversi in città con la bici. Ma mai mi è capitato fino ad ora di avere così tanto lavoro. C’è chi è senza macchina ed è costretto a usare quella bicicletta che magari teneva in un angolo ed è da revisionare, c’è chi la usa e fora a causa di tutto quello che ancora c’è per terra, c’è anche chi una bici la vorrebbe ma non riesce ad averla perché non ce ne sono più".

La corsa alla bici ha esaurito le scorte disponibili. "Apro alle 8.30 di mattina ma io sono dentro a lavorare dalle 6 – sottolinea –. È l’unico momento, unitamente a quello che segue la chiusura serale, in cui riesco davvero a fare del lavoro. Durante la giornata l’afflusso di gente è continuo e si perde un sacco di tempo. Certo è positivo, sono clienti e portano lavoro, ma ovviamente riesco a gestire le cose da fare con maggiore lentezza". Il lavoro però, anche se tanto, non gli pesa. "L’unico aiuto che vorrei – conclude – è quello che mi può dare chi deve ritirare la bicicletta, a lavoro finito, e non viene nei tempi stabiliti. Già le bici sono tante e faccio fatica a farle stare. Figuriamoci se poi non le ritirano".

Monia Savioli