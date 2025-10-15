Dopo l’arresto torna a vendere dosi alla fermata

A pochi giorni di distanza dal primo arresto, i carabinieri se lo sono ritrovati davanti, di nuovo in sella alla bici e — secondo quanto ricostruito dai militari — di nuovo intento a spacciare droga sul lungomare di Rimini. Protagonista un diciottenne albanese, senza fissa dimora, già finito in manette da pochi giorni per lo stesso motivo. Dopo la convalida era stato rimesso in libertà in attesa di processo, ma a quanto pare non ha resistito alla tentazione di tornare in attività mettendosi a vendere cocaina.

L’altro ieri, a Marebello, una pattuglia della compagnia ha incrociato il giovane mentre pedalava tranquillamente sul lungomare. L’hanno riconosciuto al volo e hanno deciso di non lasciarselo sfuggire, seguendolo a distanza per capire se fosse tornato in affari e se stesse per incontrare un cliente. E la risposta è arrivata in pochi minuti. Arrivati nei pressi di una fermata della Metromare, i militari hanno visto il ragazzo avvicinarsi a un uomo. Una scena che lasciava davvero ben poco spazio ai dubbi. Due parole rapide, poi il classico movimento di mano: un passaggio veloce di qualcosa, seguito dall’immediato allontanamento del 18enne. Per i carabinieri, più che sufficiente per intervenire.

Fermati entrambi, l’acquirente ha consegnato spontaneamente un piccolo involucro, rivelatosi poi contenere una dose di cocaina. Addosso al pusher sono stati trovati anche 70 euro in contanti, ritenuti il provento appena incassato. Droga e denaro sono finiti sotto sequestro. Per il compratore scatterà solo una segnalazione alla Prefettura per uso personale. Diversa, invece, la sorte del giovane spacciatore, trattenuto nelle camere di sicurezza su disposizione della Procura in attesa del giudizio direttissimo che si è svolto ieri mattina in tribunale a Rimini.