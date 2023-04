Dopo tre anni il convento Emiliani ’restituito’ alle sue inquiline

Si è concluso nei giorni scorsi l’iter legale che ha riportato il convento Emiliani di Fognano nelle piene disponibilità dell’ordine di suore dominicane che vi risiede. Una serie di atti burocratici che ha terminato formalmente la parentesi aperta tre anni fa con il commissariamento della struttura e della congregazione voluto dal Vaticano, il quale però, al termine della gestione di tre diversi commissari, ha alzato bandiera bianca e riconsegnato la struttura e i beni finanziari collegati a quelle che si sono sempre ritenute le loro legittime proprietarie, e cioè le suore dell’ordine dominicano.

Queste ultime non hanno intenzione di rimanere con le mani in mano: hanno immediatamente fatto sapere che il convento tornerà a spalancare le sue porte al pubblico il prima possibile. Tanto che faranno una visita qui anche i cittadini della città assiana di Zwingenberg, gemellata con Brisighella, in tour in Romagna fra qualche settimana. Le sette suore – due delle quali molto anziane e di conseguenza fortemente provate dall’incedere negli anni – non sono più sole: da circa un mese il Vaticano ha inviato ad assisterle quattro religiose originarie dell’Angola, a cui a breve se ne aggiungeranno alcune altre. La congregazione si è poi già mobilitata per reclutare del personale per le attività legate alla ristorazione. "La casa di accoglienza è di nuovo operativa", rivendica suor Marisa Bambi, superiora dell’ordine. "A giugno ospiteremo una festa per i duecento anni della congregazione". Benché il convento Emiliani si presenti ancora in ottimo stato, potenzialmente in grado, come accadeva nei tempi d’oro, di tornare ad accogliere migliaia di visitatori all’anno nelle sue centinaia di camere – oltre che nella sala conferenze, nelle aule studio, nei salotti per la lettura, nella sala mensa ma anche fra gli orti e i frutteti che popolano il giardino affacciato sul declivio appenninico – la strada per la struttura è tutta in salita: la serrata calata sulle attività legate all’accoglienza ha gravato l’Emiliani di un deficit importante, il cui risanamento sarà complicato dall’inflazione e dagli attuali costi energetici.

Alcune attività qui non torneranno: è il caso di quelle legate all’asilo e alla scuola materna, per le quali il comune di Brisighella ha dovuto individuare da tempo altre strutture. La possibilità di tornare ad ospitare meeting e visitatori è inoltre legata all’opzione di poter di nuovo fare affidamento su un gruppo di collaboratori come avveniva in passato; su tutto grava un ulteriore interrogativo: che ne sarà del convento Emiliani quando la congregazione di suore dominicane – che come gran parte degli ordini non accoglie nuovi adepti da ormai molti anni – non conterà più appartenenti? Quesiti a cui nel corso degli anni del commissariamento non è stata data risposta: sotto molti aspetti si è di nuovo insomma alla casella di partenza.

