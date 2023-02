"Dopo un mese dalla segnalazione la discarica abusiva è ancora lì"

"A inizio gennaio avevo accolto con soddisfazione la notizia del Carlino riguardante l’iniziativa dell’associazione ‘Plastic Free Argenta’, che dopo aver ricevuto la segnalazione di un grosso ammasso di rifiuti presente a pochi metri dall’argine del Reno nei pressi di Taglio Corelli di Alfonsine, aveva richiesto l’intervento dei carabinieri. Militari che fecero il giorno stesso un sopralluogo e che avrebbero poi proceduto d’ufficio ad una denuncia contro ignoti. Quello però che sorprende e amareggia è l’aver constatato che, a distanza di quasi un mese, quella discarica a cielo aperto giace ancora lì in bellavista".

Sono le parole di un nostro lettore che risiede nell’alfonsinese il quale un paio di giorni fa, durante uno delle sue frequenti passeggiate lungo gli argini dei fiumi, si è imbattuto in quel grosso cumulo di rifiuti. Di lì la sua decisione di contattare la nostra redazione, nella speranza che "si provveda in tempi rapidi alla sua rimozione". Tornando a inizio gennaio, un gruppo di volontari di Plastic Free Argenta (realtà che conta una trentina di volontari impegnati nell’organizzazione sul territorio, comprese le limitrofe aree ravennati, di iniziative finalizzate sia alla sensibilizzazione sulla pericolosità dell’inquinamento sia alla raccolta dei rifiuti stessi) era intervenuto, in quel caso su segnalazione di un pescatore, nella suddetta area a ridosso della sponda destra del fiume Reno, all’altezza di via Cuorbalestro, nei pressi di una borgata denominata ‘Anerina’. Un’area, situata nel territorio comunale di Alfonsine, che rientra nella cosiddetta Zps, ossia una Zona di protezione posta lungo le rotte di migrazione dell’avifauna. Quel giorno i volontari dell’associazione argentana stimarono che il quantitativo di rifiuti ingombranti – tra cui grossi sacchi, bidoni, contenitori in plastica, una grossa vasca in cemento, una ventina di pneumatici, cerchioni di auto, ondulati in Eternit, fogli di polistirolo, divani, una poltrona, vecchi elettrodomestici, stracci, indumenti e scarti edili – ammontasse addirittura a circa tre tonnellate. "È trascorso un mese – osserva il nostro lettore allargando le braccia – , ma quello scempio è purtroppo ancora lì". A segnalare al Carlino la medesima discarica a cielo aperto era stato, alcuni mesi fa, anche un piccolo gruppo di appassionati di mountain bike residenti a Lavezzola".

lu.sca.