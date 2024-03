Doposcuola di Auxilia a Castiglione

Da ottobre Auxilia Onlus attiverà un nuovo doposcuola presso la Scuola Primaria ’Andrea Canevaro’ a Castiglione di Ravenna La coordinatrice dei progetti dell’associazione, Elena Alessandrini spiega: "Aprire il sesto doposcuola per noi è una sfida volta a promuovere il benessere psicologico e didattico degli alunni che frequentano la scuola primaria di Castiglione di Ravenna. Si tratta di un bisogno sempre più in aumento volto a supportare i genitori che lavorano e che quindi non posso svolgere un aiuto pomeridiano nello svolgere i compiti con i loro bimbi e dall’altro attenzionare eventuali problematiche didattiche e dell’apprendimento degli stessi. Andremo a coprire l’orario di lavoro dei genitori e familiari. Sarà un tempo di qualità con un’attenzione ai problemi specifici di apprendimento ad alcune criticità che insegnanti e operatrici rileveranno in questa realtà un po’ più periferica. Stiamo costruendo un gruppo di studenti universitari per questa nuova sfida. Il nostro obiettivo è la prevenzione primaria volta ad intercettare un eventuale disagio psicologico o educativo".

ll doposcuola di Auxilia Onlus a Castiglione di Ravenna si svolgerà il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30.