Doposcuola per bambini sordi

L’Associazione culturale ‘Il quadrifoglio’ in collaborazione con il Consiglio territoriale della seconda Circoscrizione e Casa Vignuzzi, ha aperto un doposcuola per bambiniragazzi sordi e persone con difficoltà di comunicazione. Ci saranno lezioni di supporto di grammatica. Il progetto si inserisce nelle attività dell’associazione per aumentare l’inclusione delle persone sorde nella quotidianità.

Il doposcuola è aperto, nella sala ‘Ricci’ della biblioteca casa Vignuzzi via San Mama 175, ogni martedì dalle 17 alle 18.15. Saranno presenti assistenti alla comunicazione e corsisti del 1, 2, 3 livello di lingua dei segni. Partecipazione gratuita.