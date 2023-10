Doppia donazione: una per la Salina, l’altra per la Protezione Civile

Non si ferma la gara di solidarietà a favore della raccolta fondi ‘Assieme per la Salina’. L’alluvione di maggio, infatti, ha lasciato strascichi ancora non esattamente calcolabili e il lavoro per ripristinare la salina sarà lungo. Ma il desiderio di dare il proprio contributo non manca. 958 Santero, la bollicina italiana, nel momento più critico si è offerta di dare un contributo concreto, progettando e mettendo in produzione e in vendita una special edition con la grafica della Salina di Cervia, a doppio marchio, e il disegno firmato da Diego Bormida. 958 Santero ha quindi donato 50.000 euro alla Salina di Cervia e messo a disposizione a titolo gratuito un congruo numero di bottiglie. Per tutti coloro che vogliono dare il proprio contributo la Salina di Cervia, tramite l’Associazione "Assieme per la Salina" ha lanciato una raccolta fondi dedicata. È possibile fare una donazione all’ IBAN: IT 27S0627023615CC0150308403 con causale: Assieme per la Salina.

Sempre in tema di emergenza alluvione, sabato scorso la Pro loco di Campi di Norcia, in visita alla Pro loco di Savio, ha colto l’occasione per donare 2.700 euro per materiali e attrezzature persi durante l’alluvione a favore della Protezione Civile del Centro Soccorso Sub ‘Angeli neri’, convenzionato con il comune di Cervia. Il legame con Cervia risale al 2016 quando avvenne il terremoto nel loro territorio e i volontari di Protezione civile del Centro Soccorso Sub ‘Angeli neri’, di cui fanno parte diversi cervesi, si contraddistinsero per l’impegno e il sostegno. In segno di gratitudine la popolazione Campi di Norcia durante l’estate ha organizzato una serie di eventi a sostegno della nostra città raccogliendo la cifra che poi è stata donata.