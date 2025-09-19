Doppia inaugurazione al Campus. Scienze ambientali, la sede è finita

Una giornata da ricordare, quella di ieri, per la sede ravennate dell’Alma Mater. Perché ci sono state due inaugurazioni e soprattutto perché la prima ha visto finalmente il completamento della sede di Scienze ambientali in via Sant’Alberto dopo anni di imprevisti e difficoltà. Il secondo taglio del nastro ha invece riguardato la storica Casa Traversari in via San Vitale. "È un giorno di festa – ha sottolineato il rettore, Giovanni Molari – perché si conclude un cantiere di un’area di oltre 18mila metri quadri frequentata da circa 400 studenti di Scienze ambientali, Biologia Marina, Scienze e tecnologie per la sostenibilità ambientale e Science for conservation of cultural heritage. Il primo lotto risale ai primi anni 2000. Oggi viene inaugurato il secondo con un ulteriore ampliamento di 1.124 metri quadri su due piani. Questo consentirà il trasferimento delle attività ospitate all’Itas Perdisa e nel palazzo di via Guaccimanni che è in affitto".

Sono state realizzate 4 aule, 3 laboratori, un’aula informatica e una sala studio, oltre al foyer con spazio lounge e ristoro. È stato anche ampliato il parcheggio. Molari ha ricordato la travagliata storia del plesso: nel 2021 il consorzio che si era aggiudicato i lavori ha abbandonato il cantiere a causa dell’aumento dei costi post pandemia, i tempi si sono prolungati e nuovi problemi si sono aggiunti ai vecchi. "Nel complesso – ha concluso Molari, i lavori sono costati 4 milioni finanziati nell’ambito del bando Mur per l’edilizia". Accanto a lui il sindaco ha parlato di nuove sfide che Ravenna dovrà affrontare per diventare ancor più città universitaria. "Le sfide dell’Amministrazione – ha osservato – riguardano altri settori: i trasporti, gli affitti, la vivibilità e la vitalità della città". E se Molari ha assicurato che su Ravenna si continuerà a lavorare, Luca Cipriani, presidente del Campus, ha focalizzato l’attenzione sulla necessità di rendere più efficaci i trasporti per e dalla città e sulla mensa in centro, auspicando, rivolto alla Regione, che i lavori inizino al più presto.

Il secondo taglio del nastro è avvenuto a Casa Traversari, la prima sede dei campus romagnoli e dal 1961 Istituto di Antichità ravennati e Paleo-bizantine della facoltà di Lettere e Filosofia. Oggi ospita una sede del Dipartimento di Storia Culture Civiltà, la biblioteca ARPAC di Storia Culture Civiltà – Sezione di Archeologia e alcune aule del Campus di Ravenna. L’intervento ha riguardato la storica biblioteca e l’aula intitolata a Giuseooe Bovini, direttore dell’istituto negli anni Sessanta. L’intervento è costato 1.677.500 ed è stato co-finanziato dal MUR.

Annamaria Corrado