Doppietta di Pollino, nel singolo e nel doppio

Grandi risultati per i ravennati ai campionati italiani giovanili Indoor di beach tennis, tenuti a Roma sui campi del Dm Tour. Brilla la stella del cervese Giacomo Alessandro Pollino che si aggiudica sia il titolo del singolare, sia quello del doppio maschile Under18 assieme al cesenate Alex Agirelli. Il giovane cervese, testa di serie numero 2, in semifinale regola il pesarese Leonardo Pivi (9-4) e in finale l’abruzzese Michele Posterino 9-2.

In doppio dominio dei favoriti Pollino-Agirelli: 6-3, 6-1 in finale a Brunello-Montisci, testa di serie nº 2. Nell’Under 18, Margherita Ravaglioli (in coppia con l’abruzzese Martina De Carlo) da Punta Marina, perde la finale nel doppio femminile 6-1, 6-2 dalle principali favorite, le toscane Elena Ciacci e Alice Pepi, quest’ultima campionessa mondiale con la nazionale in Brasile nel 2024. Il capolavoro di Ravaglioli in semifinale col successo 9-8 sulle seconde favorite, Foschi-Corsini. Triplo podio per la bagnacavallese Martina Antonellini: arriva in finale nel singolare femminile Under16 – nei quarti vince 9-6 il derby con la compagna di doppio Martina Minguzzi – perdendo 9-6 da Pastorello. Terzo posto poi per il doppio Under16 con Minguzzi, sconfitte in semifinale 9-5 dalle vincitrici Pastorello-Naldi. Infine bronzo nel doppio misto col ferrarese Simone Mazzanti. Lontani dal podio nell’U18 gli altri ravennati Marta Bubani e Luca Fusconi.

u.b.