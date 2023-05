Doppio appuntamento alla Darsena del Sale tra fotografia e jazz

Doppio appuntamento oggi alla Darsena del Sale di Cervia tra fotografia e jazz. A partire dalle 18 è in programma il quinto e ultimo appuntamento di ‘Incontri di Fotografia in Terrazza Darsena’. Questa volta il protagonista del pomeriggio saranno il set e la posa in studio. A spiegare quali siano le migliori tecniche ci sarà il fotografo Nicholas Neri Holmen, intervistato dalla giornalista de Il Resto del Carlino, Ilaria Bedeschi. Tra la naturalezza di una foto rubata e la posa in uno studio fotografico – in un ambiente ‘costruito’ – è possibile realizzare fotografie uniche, emozionanti e di impatto immediato per l’osservatore. L’incontro è organizzato in collaborazione con il Gruppo Fotografico Cervese. Dalle 19 va invece in scena ‘The Jazz Experience’ con il grande jazz che approda alla Darsena del Sale. Questa sera ci sarà il quintetto inedito con le voci di Filippo Perbellini e Desirée Diouf (nella foto), la chitarra di Sam Lorenzini, Antonio Tuccino al basso e Maurizio Sgaramella alla batteria.