Doppio appuntamento con i concerti (gratuiti) del Coro della Casa della Carità

Saranno due gli appuntamenti musicali con il Coro della Casa della Carità di Lugo, organizzati per rendere ancora più suggestivo il percorso verso il Natale. Il primo, dal titolo "Cantare insieme per il Natale: voce, musica e parole per celebrare la festa più bella dell’anno" si terrà sabato alle 21 alla Chiesa di San Gabriele in via Don Bosco 3. A dirigere il concerto sarà il Maestro Matteo Unich. "Nei limiti imposti dalla dimensione del nostro coro – spiega - ci piace proporre repertori natalizi che, oltre a coniugare la gradevolezza dell’ascolto ad un elevato valore artistico, presentino anche brani poco conosciuti, spaziando su varie epoche e stili da Bach a Perosi, a Schubiger, Gounod, Vavilov, solo per citarne alcuni". Il secondo appuntamento, domenica alle 17, presso il Santuario della Beata Vergine del Molino. In questo caso, il Coro della Casa della Carità e le attrici Wally Sedioli, Maria Teresa Vittorietti e Maria Lia Zanotti daranno vita a "poesia e musica aspettando la Notte Santa" in cui i canti natalizi si alterneranno a letture selezionate di poesie da Liana Baroni. In entrambe le serate, il Maestro Antonio Amoroso accompagnerà alle tastiere il coro e le esibizioni dei solisti Antonia D’Ambrosio (soprano), Margherita Dall’Olio (mezzosoprano), Ernesto Carvi (tenore) e Gaspare Fazio (baritono). L’ingresso a entrambi i concerti è gratuito.

Monia Savioli