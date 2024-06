Doppio concerto a Villa Masini. Naïssam Jalal e Elina Duni

Stasera, doppio appuntamento con il Ravenna Festival a Villa Masini di Massa castello. Si comincia alle 19, quando nel parco della villa settecentesca si esibirà la flautista, vocalist e compositrice franco-siriana Naïssam Jalal che proporrà ’Quest of the invisible’. Un repertorio al crocevia tra la musica mistica extraoccidentale e tradizionale e il jazz modale, eseguito in trio con Leonardo Montana al pianoforte e Apostolos Sideris al contrabbasso. Una performance in cui il silenzio ha un posto centrale, mentre il ritmo conduce sempre verso la trance in forma ripetitiva e ipnotica, e a volte la voce dà una mano agli strumenti per prendere appunto contatto con l’invisibile, nominandolo. Così il pubblico è proiettato in una dimensione che oscilla tra contemplazione e trance, tra silenzio e suono.

A seguire, alle 21.30, la cantante Elina Duni con le sue ’canzoni di amore e di esilio’, insieme al chitarrista londinese Rob Luft. Un concerto che secondo i due artisti "fa i conti con l’attualità: la tragica storia della crisi migratoria in Europa e l’imminente tragedia ecologica causata dalla distruzione della natura". Elina, di origine albanese ma cresciuta in Svizzera, canta in 9 diverse lingue attingendo al repertorio tradizionale di Albania, Kosovo e Armenia, e anche a quello del Sud italiano, ma proponendo anche composizioni originali e cover di Serge Gainsbourg, Nina Simone, Billie Holiday. Il pubblico viene così coinvolto nella sua personale ricerca espressiva che fonde melodie della tradizione con sonorità jazz e dipinge un quadro sonoro in cui si intersecano storie musicali diverse, che "Sono l’eco della mia infanzia, del mio esilio e della mia riconciliazione con i due mondi che mi hanno formata".

Per informazioni e prevendite: 0544 249244 – www.ravennafestival.org.

Biglietto unico per i due concerti: ingresso intero a 20 euro, under 18 a 5 Euro.