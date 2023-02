Doppio appuntamento al ’Mama’s di Ravenna.

Stasera concerto del Voc Folk trio: violino, organetto e chitarra sono gli strumenti evocati dall’ cronimo Voc, che rimanda però anche anche l’aggettivo ’vocale’, è stato scelto per tutta una serie di canti a ballo che costituiscono la cifra stilistica di questo nuovo trio che intende profilarsi localmente come “al servizio” del balfolk. In scaletta figurano brani occitani, francesi, bretoni, con circassi, chapelloises, valzer e mazurke. In scena, Juancarlos Battilani, violino, Umberto Rinaldi, organetto, Piergiorgio Oriani, chitarra.

Domani sera toccherà invece alla world music del trio del compositore spagnolo Pedro Makay. Verrà presentato il nuovo album ‘Colores’.

Info: 331-9118800.